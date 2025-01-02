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Musk'tan Trump'ın otelinin önünde patlatılan araçla New Orleans saldırısı arasında bağlantı iddiası

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

Haber Merkezi
AA
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Musk'tan Trump'ın otelinin önünde patlatılan araçla New Orleans saldırısı arasında bağlantı iddiası
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Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var" değerlendirmesinde bulundu.

Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.

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