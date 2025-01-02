Musk'tan Trump'ın otelinin önünde patlatılan araçla New Orleans saldırısı arasında bağlantı iddiası

Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var" değerlendirmesinde bulundu.

Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.