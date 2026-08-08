Musk'tan Ukrayna'ya Starlink engeli: Rusya içindeki saldırılara izin vermedi

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Ukrayna yönetimi, İran savaşı nedeniyle ABD'nin Patriot önleyici füze stoklarının azalmasının ardından Rus füze rampalarını hedef almak için Starlink erişimini alternatif bir seçenek olarak değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere yönelik insansız hava aracı saldırılarında Starlink kullanabilmesi için Elon Musk ile bir görüşme ayarlanmasını istedi.

Ancak Musk'ın söz konusu talebe olumlu yanıt vermediği bildirildi.

Fedorov'un temasları da sonuç vermedi

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un da Musk ile temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Fedorov daha önce Rus birliklerinin Starlink ağını kullanmasının engellenmesi konusunda Musk ile anlaşmaya varmıştı.

Fedorov'a yakın kaynaklara göre, Ukrayna'nın Starlink'i Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere yönelik saldırılarda kullanabilmesi konusunda şu ana kadar olumlu bir karar alınmadı.

Musk'ın, Starlink'in Rusya topraklarının derinliklerindeki hedeflere yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmesinin savaşı tırmandırabileceğini savunduğu aktarıldı.

Musk'ın ayrıca savaşın sona erdirilmesi için bir barış anlaşmasına ihtiyaç olduğunu vurguladığı belirtildi.

Ukrayna güçleri halen Starlink sistemini Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içinde, Kırım ve geçici olarak işgal edilen bölgeler dahil olmak üzere Rus hedeflerine yönelik operasyonlarda kullanabiliyor.