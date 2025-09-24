  1. Ekonomim
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Müslüman ülkeler, Gazze’de ateşkesi, rehinelerin serbest bırakılmasını ve yeniden inşa planını desteklediklerini açıkladı.

Müslüman ülkelerden Gazze için ateşkes çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantının ardından Müslüman ülkelerden ortak açıklama yapıldı.

"Filistinlilerin zorla sürülmesini reddediyoruz" denilen açıklamada, Gazze'deki insani felaket ve can kaybına vurgu yapıldı. Gazze'de derhal rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ateşkes çağrısında bulunuldu. 

Açıklamada Batı Şeria ve Kudüs'ün kutsal alanlarını kapsayan bir istikrar yol haritası gerekliliğine vurgu yapıldı. 

"Filistin yönetimini güçlendirmek için uluslararası destekle Gazze'de Arap ve İİT çerçevesi altında kapsamlı yeniden inşa planını destekliyoruz" denildi. 

