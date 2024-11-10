  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Mustafa Kemal Atatürk, Türkevi'nde düzenlenen törenle anıldı
Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk, Türkevi'nde düzenlenen törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında New York'taki Türkevi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mustafa Kemal Atatürk, Türkevi'nde düzenlenen törenle anıldı
Takip Et

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Albay Anıl Karaca, Daimi Temsilcilik ile Başkonsolosluk mensuplarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu.

New York'taki Türk okullarında eğitim gören öğrenciler, şiirler okudu.

Burada konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Yazal, 10 Kasım'ın aynı zamanda Cumhuriyet'in, Büyük Önder Atatürk liderliğinde ne kadar büyük zorluklarla kurulduğunu anımsamak için de bir vesile olduğunu dile getirdi.

Yazal, "Her zaman bu törenleri aslında Atamıza layık olmak için, onun koyduğu sabit olmayan, daima dünyanın en ileri ülkesi olmaya, en ileri toplumu olmaya koşmayı hedefleyen vizyonu yaşatmak için onu son anışımızdan bu yana neler yaptığımızı ve belki bir sonraki törene kadar da kendi alanımızda, kendi imkanlarımızla neler yapacağımızı düşünme fırsatı olarak kullanmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Atamızı ne kadar şükranla ansak azdır" dedi.

İddia: Netanyahu, Lübnan'daki telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendiİddia: Netanyahu, Lübnan'daki telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendiDünya

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yokCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yokGündem

 

Dünya
İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
İsrail'den Şam'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
İddia: Netanyahu, Lübnan'daki telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi
İddia: Netanyahu, Lübnan'daki telsiz patlamalarının sorumluluğunu üstlendi
Trump'ın oğlundan Zelensky'e: "Harçlığınızı kaybetmenize 38 gün kaldı!"
Trump'ın oğlundan Zelensky'e: "Harçlığınızı kaybetmenize 38 gün kaldı!"
Arabuluculuktan çekildiği iddia edilmişti: Katar'dan açıklama geldi
Arabuluculuktan çekildiği iddia edilmişti: Katar'dan açıklama geldi
3 ülkede İsrail'e uçuşlar durduruldu
3 ülkede İsrail'e uçuşlar durduruldu
Gazze'de can kaybı 43 bin 603'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 43 bin 603'e yükseldi