Mutfak atıkları jet yakıtı oluyor: Hong Kong'da sürdürülebilir havacılık hamlesi

Çin’de geçmiş dönemlerde gıda güvenliği endişeleriyle anılan kullanılmış kızartma yağları, günümüzde sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretiminin en değerli bileşenlerinden biri haline geldi. Hayvansal yağlar ve tarımsal atıklardan elde edilen bu yenilenebilir yakıt türü, uçak motorlarında herhangi bir teknik değişiklik gerektirmeden kullanılabiliyor. Emisyon değerlerinde yaşam döngüsü boyunca yüzde 80'e varan oranlarda azalma sağlayan SAF, küresel havacılık sektörünün karbonsuzlaşma stratejilerinde kritik bir rol üstleniyor.

2030 yılına kadar kademeli geçiş ve yerel tesis planı

Hong Kong yönetimi, 2030 yılına kadar Hong Kong Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan uçakların kullandığı toplam yakıtın yüzde 1 ila 3’lük diliminin SAF olmasını hedefliyor. Ulaştırma ve Lojistik Bürosu ile Çevre ve Ekoloji Bürosu tarafından yapılan ortak açıklamada, geleneksel yakıt ile sürdürülebilir yakıtı karıştıracak yerel bir tesisin 2030’a kadar faaliyete geçeceği bildirildi. Yönetim, bu adımın yanı sıra Körfez Bölgesi genelinde uluslararası düzeyde rekabetçi bir SAF değer zinciri oluşturmayı ve tüketimi zorunlu kılacak yasal mekanizmaları devreye sokmayı planlıyor.

Tedarik kapasitesi ve üretim yatırımları artırılıyor

Sektörün önemli oyuncularından EcoCeres, Dongguan kentinde kurmayı planladığı üretim üssünün 2030 yılında faaliyete geçeceğini duyurdu. Tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık 450 bin ton SAF ve yenilenebilir dizel üretecek. Şirketin eş başkanı Alan Chan Ying-lung, mevcut 770 bin ila 800 bin tonluk toplam üretim kapasitelerinin Hong Kong’un yüzde 3’lük hedefi için gereksinim duyulan yıllık 200 bin tonluk miktarı karşılayabilecek seviyede olduğunu belirtti.

Yüksek maliyetler ve mali yükün paylaşımı belirsizliğini koruyor

Sürdürülebilir havacılık yakıtının yaygınlaşmasındaki en büyük engeli ise yüksek üretim maliyetleri oluşturuyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, 2026 yılında SAF fiyatlarının ton başına 2.872 dolara ulaşarak geleneksel jet yakıtının yaklaşık 2,5 katına çıkması bekleniyor. Singapur bu ek maliyetleri yolculara yansıtacağı yeşil vergi modeliyle çözmeyi hedeflerken, Avrupa Birliği cezai yaptırımlarla yakıt tedarikçilerini sorumlu tutuyor. Uzmanlar, Hong Kong'un da kısa vadeli devlet sübvansiyonları sağlaması ve uzun vadeli maliyet paylaşım modellerini netleştirmesi gerektiğini ifade ediyor.