Müzik festivali ceylanları öldürdü: Ceylanların boyun ve bacakları kırık halde bulundu

İspanya'nın Almeria kasabasındaki bir koruma merkezinde bulunan ceylanlar, yakınlarda gerçekleşen müzik festivali nedeniyle öldü. Veterinerlerden Sonia Dominguez, daha önce yetkililerin müzik festivalinin farklı bir yerde yapılması konusunda kendileri tarafından uyarıldığını söyledi. Fakat uyarı, festivalin yerinin değişmesinde etkili olmadı.

Ceylanlar bacakları ve boyunları kırık halede bulundu

Ceylanlar, konser sırasında büyük bir tedirginlik yaşadı, ertesi gün ise boyunları ve bacakları kırık bir halde bulundu, 4 ceylan ise öldü.

Kasabanın kültür sorumlusu Almería Cultura, X'te yaptığı açıklamada konserlerin desibel sınırını aşmadığını söyleyerek etkinliğe devam etme kararını savundu.

Travmatik yaralanmalara maruz kaldılar

Veteriner Sonia ise hayvanların ses ve titreşimlere insanlardan çok daha duyarlı olduğunu, üreme mevsimi olması nedeniyle de yılın bu zamanlarında daha da hassas olduğunu dile getirdi. Sonia, ceylanların doğal ortamlarında av oldukları için "doğada kendilerini korkutan şeylerden kurtulmanın yolunun kaçmak olduğunu" sözlerine ekledi. Bunu yaparken bazı hayvanların "travmatik yaralanmalara" maruz kaldığını da ekledi.

Öte yandan Veteriner Sonia, geçmişte 1 günlük buzağının da "annesinin çok gergin olması ve onlarla ilgilenmemesi nedeniyle" öldüğünü belirtti. Ayrıca gelecekteki etkinliklerin bir başka yerde yapılması talebinde bulunduklarını söyleyen Sonia henüz bir cevap alamadıklarını dile getirdi.