Myanmar cuntasından teslim olan generaller için idam kararı

Myanmar'da cunta yönetimi, ülkenin kuzeyindeki Şan eyaletinde darbe karşıtı direnişçilere teslim oldukları gerekçesiyle 6 tuğgeneral hakkında idam ve müebbet hapis cezaları verdi.

Myanmar merkezli Chindwin haber ajansına göre; generallerin yargılandığı dava 20 Ocak'ta Nepido'daki bir askeri mahkeme tarafından görüldü.

Haberde 6 generalden üçünün idam cezasına, üçünün de ömür boyu hapse çarptırıldığı ifade edildi.

6 general Şan eyaletinin kuzeyinde yer alan Kokang Özerk Bölgesi'nin başkenti Laukkai'nin 5 Ocak'ta direnişçi güçlere teslim edilmesinden sorumlu tutuluyordu.

Myanmar'da cunta karşıtı gruplardan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun kasımda başlattığı Operasyon 1027'nin en önemli hedeflerinden biri Laukkai'yi ele geçirmekti.

Operasyonun ilk günlerinden itibaren Myanmar ordusu 30'dan fazla kasabanın, kumanda merkezleri de dahil olmak üzere yüzlerce askeri üssün ve Çin'e açılan bazı sınır kapılarının kontrolünü kaybetti.

Ancak Kokang Özerk Bölgesi'nin başkenti Laukkai'nin düşüşü, Myanmar ordusunun Şan eyaletindeki tüm pozisyonlarının çökmesi anlamına geliyor. Ordu tarihinin en büyük teslim anlaşmasında, 2 bin 400 asker silah bırakmış ve karşılığında aileleriyle birlikte yaklaşık 190 kilometre uzaklıktaki Lashio'ya çekilmelerine izin verilmişti.

6 generalin de askeri helikopterle gittikleri Lashio'da gözaltına alındıkları belirtildi.

Myanmar cuntasının lideri Min Ang Hlaing'in, teslim anlaşmasından sonra generallerin grup olarak yemek yerken çekilmiş fotoğrafına çok öfkelendiği ifade edildi. Fotoğraf MNDAA tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

Cunta lideri zor durumda

Myanmar'da darbe karşıtı silahlı direnişinin ülkenin birçok yerinde orduya karşı peş peşe zaferler kazanması cunta lideri Min Ang Hlaing'e yönelik memnuniyetsizliği de artırmış durumda.

Geçen haftalarda Myanmar medyasına konuşan ordu içinden kaynaklar, subaylar arasında komuta kademesine yönelik sabrın tükendiğini ve utanç verici mağlubiyetlerin huzursuzluk yarattığını aktarmıştı.

Frontier Myanmar'a konuşan Hava Kuvvetleri'nden bir tümgeneral, cunta lideri Min Ang Hlaing için "ordu ve ülke tarihinin en kötü lideri" ifadelerini kullanmıştı.

8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Darbe yönetimi, ülkenin fiili lideri Ang San Su Çi'yi 33 yıl hapse mahkum etmiş, daha sonra devrik siyasetçi hakkındaki cezanın 22 yıla indirildiğini ve kendisinin ev hapsine alındığını duyurmuştu.

Darbe karşıtlarının kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti'nin (NUG) rakamlarına göre darbeden bu yana yaklaşık 8 binden fazla kişi öldürüldü ve 60 bin kişi gözaltına alındı.

NUG ayrıca şu anda ülkenin yüzde 60'ının cunta karşıtlarının kontrolünde olduğunu iddia ediyor. Ancak uzmanlar, çatışmaların karmaşık ve değişken yapısı nedeniyle hangi güçlerin hangi bölgeleri kontrol ettiğini tespit etmenin zorluğuna dikkat çekiyor.