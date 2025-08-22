  1. Ekonomim
Myanmar'da 5,3'lük deprem: Sarsıntı Hindistan'da hissedildi!

Myanmar'ın Hindistan sınırında, 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Myanmar'ın Hindistan sınırına yakın Mawlaik bölgesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem kaydettiğini duyurdu. Sarsıntı, bölgenin yoğun tektonik hareketlilik gösteren Hint ve Avrasya levhalarının kesişim noktasına yakın bir konumda meydana geldi.

Deprem 10 km derinlikte meydana geldi

Yerel saatle 11.26'da yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Hindistan'ın Myanmar sınırına yakın Aizawl şehrinde de hissedildi.

