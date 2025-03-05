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Nakura'da gerilim tırmanıyor! İsrail'in SİHA'sı bir aracı hedef aldı

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Nakura beldesinde, bir araca silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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Nakura'da gerilim tırmanıyor! İsrail'in SİHA'sı bir aracı hedef aldı
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Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyindeki Sur ilçesine bağlı Nakura beldesinde bir aracın İsrail tarafından SİHA ile hedef alındığını bildirdi.

İsrail'in saldırıları sürüyor

Lübnan ordusunun bölgeye sevk edildiği belirtilen haberde, ölü ve yaralı bilgisine yer verilmedi.

Lübnan basını ise olay yerine ulaşmaya çalışan kişileri önlemek için İsrail’e ait SİHA’nın tekrar saldırılarda bulunduğunu aktardı.

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