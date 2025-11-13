  1. Ekonomim
  3. Napolyon’un kayıp elmas broşu rekor fiyata satıldı
Napolyon’un kayıp elmas broşu rekor fiyata satıldı

Cenevre’de düzenlenen Sotheby’s müzayedesinde, Napolyon’un Waterloo Savaşı’ndan kaçarken kaybettiği bir elmas broş, 250 bin dolarlık tahminlerin yaklaşık 18 katına, 4.4 milyon dolara (186 milyon TL) satıldı. 13,2 karatlık eski kesim bir pırlanta ve onu çevreleyen daha küçük pırlantalardan oluşan broş, kolye ucu olarak da kullanılabiliyor.

Fransız İmparatoru Napolyon’un 19. yüzyılın başlarında Waterloo Savaşı’ndan kaçarken kaybettiği bir elmas broş, çarşamba günü Cenevre’de düzenlenen Sotheby’s müzayedesinde 3,5 milyon İsviçre Frangı’nı (yaklaşık 186 milyon TL) aşan bir fiyata satıldı.

Aynı zamanda kolye ucu olarak da takılabilen broşun merkezinde, 13 karattan fazla ağırlığa sahip oval bir pırlanta ve etrafında daha küçük kesimli pırlantalar bulunuyor.

Satış fiyatı, 200 bin İsviçre frangı olarak belirlenen tahmini bedelin çok ötesindeydi.

Sotheby's'in açıklamasına göre, bu dairesel mücevher, Fransız birlikleri Britanya ve Prusya ordularından kaçarken çamurlu yollarda takılı kalan at arabalarında, Napolyon'un kişisel eşyalarının arasından çıktı.

Napolyon’un kayıp elmas broşu rekor fiyata satıldı - Resim : 1

Mücevher, iki yüz yılı aşkın bir süre boyunca Prusya Kraliyet Hanedanı Hohenzollern ailesinin mirası olarak korundu. Sotheby's, satıcının kimliğini açıklamazken, alıcının "özel bir koleksiyoncu" olduğunu belirtti.

Açık artırmadaki düzinelerce lot arasında, Napolyon'un 1804'teki taç giyme töreninde taktığı söylenen 132 karattan fazla ağırlıkta yeşil beril de bulunuyordu. Bu mücevher, tahmini bedelin 17 katından fazla bir fiyata, 838 bin İsviçre frangına satıldı.

Bir elmas uzmanına göre, geçtiğimiz ay Paris'te Louvre Müzesi'nden Napolyon'a ait mücevherlerin çalınmasıyla birlikte bu müzayedeye olan ilgi daha da arttı.

Çevrim içi mücevher satıcısı 77 Diamonds’ın genel müdürü Tobias Kormind, “Louvre soygunu ve tarihin en ünlü Fransız figürünün geçmişi göz önüne alındığında, elmas broşum 3,5 milyon İsviçre frangı gibi görkemli bir fiyata ulaşmasına şaşırmadım. Broş, Napolyon mücevherlerine olan küresel ilgiyi yeniden canlandırdığı bir dönemde satışa çıktı ve hikayesi etkileyici” dedi.

