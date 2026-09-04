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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narişkin, Avrupa Birliği’nin (AB) izlediği jeopolitik ve ekonomik çizgiye ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Narişkin, Brüksel'in mevcut yönetim anlayışının, birliğin temelini oluşturan değerlerle çeliştiğini ve birliğin kurucu vizyonundan koptuğunu ifade etti.

"Kuruluş ilkelerinden sapma var"

Narişkin yaptığı açıklamalarda, Avrupa Birliği'nin barış, ekonomik iş birliği ve refahı odak noktasına alan orijinal hedeflerinden saptığını belirtti. Birlik liderlerinin kararlarını ve politikalarını eleştiren SVR Direktörü, AB'nin bölgesel ve küresel meselelerde sürdürdüğü çizginin birliği kendi varlık sebebinden uzaklaştırdığını öne sürdü.

Avrupa mimarisinde değişen dengeler

Rus istihbarat lideri, AB'nin bu tutumunun Avrupa kıtasındaki güvenlik ve istikrar ortamına olumsuz yansımaları olduğunu savundu. Moskova cephesinden yapılan bu değerlendirme, Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki diplomatik ve politik görüş ayrılıklarının derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.