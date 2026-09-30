Narkotik kartellerine karşı dev askeri adım: Pentagon operasyon ağını genişletiyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Latin Amerika bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası kartellerle mücadele amacıyla yürütülen askeri operasyonların kapsamını büyütme kararı aldı. Bölgedeki askeri varlığını ve istihbarat kapasitesini artıran Washington, narko-terör ağlarını doğrudan hedef almayı planlıyor.
ABD Savunma Bakanlığı, Latin Amerika ve Karayipler hattında uyuşturucu sevkiyatını engellemeye yönelik askeri stratejisini yeni bir safhaya taşıdı. Hazırlanan yeni planlama doğrultusunda Pentagon, bölgedeki deniz ve hava unsurlarının devriye faaliyetlerini artırırken istihbarat, gözetleme ve keşif imkanlarını da üst seviyeye çıkarıyor.
Uluslararası karteller ve narko-terör hedefte
Genişletilen operasyon konseptinin merkezinde, bölgeden ABD'ye yönelen yasa dışı madde akışını kaynağında kesmek yer alıyor. Yetkililer, uluslararası suç örgütlerinin ve narko-terör gruplarının bölgedeki lojistik rotalarının ve finansal kaynaklarının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini aktarıyor.
Bölge ülkeleriyle stratejik iş birliği boyutu
Pentagon'un askeri hamlesi kapsamında, müttefik Latin Amerika ülkelerinin güvenlik güçleriyle yürütülen ortak eğitim, bilgi paylaşımı ve saha operasyonlarının da derinleştirilmesi öngörülüyor. Sınır aşan suçlarla mücadelede yerel ortakların kapasitesini artırmayı hedefleyen bu adımların, kıtadaki güvenlik dengelerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.