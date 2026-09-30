Narkotik kartellerine karşı dev askeri adım: Pentagon operasyon ağını genişletiyor

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ABD Savunma Bakanlığı, Latin Amerika ve Karayipler hattında uyuşturucu sevkiyatını engellemeye yönelik askeri stratejisini yeni bir safhaya taşıdı. Hazırlanan yeni planlama doğrultusunda Pentagon, bölgedeki deniz ve hava unsurlarının devriye faaliyetlerini artırırken istihbarat, gözetleme ve keşif imkanlarını da üst seviyeye çıkarıyor.

Uluslararası karteller ve narko-terör hedefte

Genişletilen operasyon konseptinin merkezinde, bölgeden ABD'ye yönelen yasa dışı madde akışını kaynağında kesmek yer alıyor. Yetkililer, uluslararası suç örgütlerinin ve narko-terör gruplarının bölgedeki lojistik rotalarının ve finansal kaynaklarının ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini aktarıyor.

Bölge ülkeleriyle stratejik iş birliği boyutu

Pentagon'un askeri hamlesi kapsamında, müttefik Latin Amerika ülkelerinin güvenlik güçleriyle yürütülen ortak eğitim, bilgi paylaşımı ve saha operasyonlarının da derinleştirilmesi öngörülüyor. Sınır aşan suçlarla mücadelede yerel ortakların kapasitesini artırmayı hedefleyen bu adımların, kıtadaki güvenlik dengelerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.