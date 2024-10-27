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NASA astronotu Dünya'ya indikten hemen sonra hastaneye götürüldü

SpaceX'in Crew 8 adı verilen misyonuyla Dünya'ya dönen dört kişilik mürettebatta bir astronotun Dünya'ya iner inmez hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Haber Merkezi
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NASA astronotu Dünya'ya indikten hemen sonra hastaneye götürüldü
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Cuma günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönen NASA astronotlarından biri, inişin hemen ardından hastaneye kaldırıldı.

SpaceX'in Crew 8 adı verilen misyonuyla Dünya'ya dönen dört kişilik mürettebat, ABD'nin Florida eyaletindeki Johnson Uzay Merkezi'ne götürülecekti.

Ancak astronotlardan birinin, merkez yerine yine Florida'daki bir tıbbi tesise götürüldüğü öğrenildi.

Dört kişilik SpaceX mürettebatı, Matthew Dominick, Michael Barratt ve Jeanette Epps adlı üç NASA astronotundan ve Rus kozmonot Alexander Grebenkin'den oluşuyordu.

Mürettebattaki üç NASA astronotundan hangisinin hastaneye götürüldüğü ve neden tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulduğu açıklanmadı.

Ancak NASA, astronotun "durumunun stabil olduğunu" ve hastanede "tedbir amaçlı" tutulduğunu duyurdu.

Uzay ajansı, tıbbi mahremiyet amacıyla "kişinin durumuyla ilgili özel ayrıntıların" kamuoyuyla paylaşılmayacağını ekledi.

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