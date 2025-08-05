  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. NASA, Ay’a nükleer reaktör göndermeye hazırlanıyor! Belgeler medyaya sızdı
Takip Et

NASA, Ay’a nükleer reaktör göndermeye hazırlanıyor! Belgeler medyaya sızdı

NASA, Ay’da nükleer reaktör kurarak uzay yarışında liderliği hedefliyor. Belgeler ABD medyasına sızdı. Politico dergisinin ulaştığı belgelere göre NASA projeyi duyurmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
NASA, Ay’a nükleer reaktör göndermeye hazırlanıyor! Belgeler medyaya sızdı
Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA), Ay'ın yüzeyine nükleer reaktör gönderme planı olduğu öne sürüldü.

Proje ABD medyasına sızdı

ABD'de yayımlanan Politico dergisinin ulaştığı belgelere dayandırdığı haberine göre NASA, büyük bir projeyi kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Ulaştırma Bakanı ve NASA Geçici Direktörü Sean Duffy'nin, inşa edilmesi ve ardından Ay'a fırlatılması planlanan bir nükleer reaktör projesini bu hafta duyurması bekleniyor.

Nükleer reaktör Ay’a gönderilecek

Nükleer reaktörün 100 kilovat gücünde olması ve 2030'a kadar uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

İsmi açıklanmayan kıdemli bir NASA yetkilisi, dergiye yaptığı açıklamada, ABD'nin bu adımla, ikinci uzay yarışını kazanmayı amaçladığını ifade etti.

'Yasaklı bölge' ilan edilecek

Projeye ilişkin belgelerde, Ay'da nükleer reaktöre sahip olacak ilk ülkenin burayı "yasaklı bölge ilan ederek ABD'yi önemli ölçüde kısıtlayabileceği" belirtiliyor.

ABD turist vizeleri için 15 bin dolara kadar teminat isteyecek! Tarih belli olduABD turist vizeleri için 15 bin dolara kadar teminat isteyecek! Tarih belli olduDünya
ABD'nin Los Angeles kentinde silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybettiABD'nin Los Angeles kentinde silahlı saldırı: İki kişi hayatını kaybettiDünya
Türkiye uzay yarışında vites yükseltiyor: Somali'de 350 milyon dolarlık dev projeTürkiye uzay yarışında vites yükseltiyor: Somali'de 350 milyon dolarlık dev projeGündem
Dünya
Restoran hesaba 'karbon' ücretini eklemeye başladı! Müşterilerin tepkisi büyüyor
Restoran hesaba 'karbon' ücretini eklemeye başladı! Müşterilerin tepkisi büyüyor
ABD'de göstericiler, Trump'ın New York'taki otelinin önünde Gazze'deki açlığı protesto etti
ABD'de göstericiler, Trump'ın New York'taki otelinin önünde Gazze'deki açlığı protesto etti
Bakan Şimşek: Sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı
BAKAN ŞİMŞEK:
İsrail'in Gazze’deki saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze’deki saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi
Barcelona'da bir anne - baba pasaportu geçersiz olan çocuklarını havaalanında bırakıp uçağa bindi
Barcelona'da bir anne - baba pasaportu geçersiz olan çocuklarını havaalanında bırakıp uçağa bindi
Güney Kore kavruluyor: Ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuzu yaşandı
Güney Kore kavruluyor: Ülke tarihinin en sıcak ikinci temmuzu yaşandı