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NASA çalışanlarından, Trump'ın bütçe kesintilerine sert tepki!

ABD'de, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) aralarında eski çalışanların da olduğu 287 kişi, Başkan Donald Trump'ın bütçe kesintisi planlarına sert tepki gösteren bir mektup yazdı. Mektupta, "Son 6 ayda, hızlı ve müsrif bir şekilde yapılan değişiklikler, NASA'nın iş gücü üzerinde yıkıcı etkilere sebep oldu." ifadesine yer verildi.

Haber Merkezi
AA
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NASA çalışanlarından, Trump'ın bütçe kesintilerine sert tepki!
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CNN'in haberinde, NASA'dan eski ve mevcut 287 çalışanın, kurumun Geçici Direktörü Sean Duffy'e yazdığı mektuba yer verildi.

"The Voyager Bildirisi" adı verilen mektupta, yönetimin NASA'ya yönelik planladığı bütçe kesintilerine tepki gösterilerek, "Son 6 ayda, hızlı ve müsrif bir şekilde yapılan değişiklikler, NASA'nın iş gücü üzerinde yıkıcı etkilere sebep oldu." ifadesi kullanıldı.

NASA'daki değişikliklerin stratejik bir şekilde yapılması gerektiğine işaret edilen mektupta, "Bu keyfi kesintiler yasalara aykırı olarak yürürlüğe konmuştur. Bunun hem kurum hem de ülke açısından sonuçları vahimdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ne olmuştu?

Başkan Trump, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'i 10 Temmuz'da NASA "Geçici Direktörü" olarak atamıştı.

Aynı gün, Trump yönetiminin federal iş gücünü azaltmaya yönelik çalışmaları kapsamında, NASA'nın 2 bin 145 üst düzey çalışanının işten ayrılmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Bu kişilerin büyük bölümünün, Trump yönetimi tarafından teklif edilen erken emeklilik, kıdem tazminatıyla gönüllü ayrılma veya ertelenmiş istifa planı kapsamında görevi bırakacağı öne sürülmüştü.

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