NASA, Güneş tutulmasını gözlem için yıllar önce terk edilen köyü seçti!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Yaklaşık 30 yıl boyunca ıssız kalan Villalibado, 12 Ağustos’ta gerçekleşecek tam Güneş tutulmasıyla uluslararası bir bilim yayınının merkezlerinden biri olacak. NASA, tam tutulmanın izleneceği hat üzerinde yaptığı uzun araştırmaların ardından küçük yerleşimi canlı yayın noktalarından biri olarak belirledi.

NASA ekibi, tutulmayı doğrudan yayınlamak amacıyla köyün üst kesiminde bulunan San Salvador Kilisesi'nin yanına bir gözlem noktası kuracak. Burada NASA ve Exploratorium'dan yaklaşık 30 bilim insanı ve teknisyen görev yapacak.

Yayın, NASA'nın dijital platformlarının yanı sıra San Francisco'daki Exploratorium üzerinden de dünyaya aktarılacak. Canlı yayında tutulma görüntülerinin yanı sıra uzmanlarla röportajlar ve gün boyunca gerçekleştirilecek çeşitli bilimsel deneyler de yer alacak.

NASA neden bu köyü seçti?

NASA'nın seçiminde birden fazla faktör etkili oldu. Villalibado'nun tam tutulma hattı içerisinde bulunması, ufkun açık olması ve güçlü iletişim altyapısına sahip olması öne çıkan nedenler arasında yer aldı.

Amerikan uzay ajansının İspanya'daki tam karanlık şeridi boyunca farklı noktaları bir yıldan uzun süre incelediği, ardından Villalibado'da karar kıldığı belirtildi.

Köyü yaklaşık 20 yıl önce satın alarak kırsal turizm kompleksi olarak yeniden hayata geçiren iş insanı Joan Ansótegui, NASA'nın aylar önce kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.

Ansótegui, NASA'nın köyün tamamını, romanik kilise de dahil olmak üzere kiralamak istediğini belirterek, ilk telefon geldiğinde bunun bir dolandırıcılık olduğunu düşündüğünü söyledi.

NASA ekibinin teknik ihtiyaçlarının ise oldukça sınırlı olduğu belirtildi. Ekip yalnızca özel bir elektrik hattı ve internet bağlantısı talep etti. Köyde fiber altyapının bulunması nedeniyle bu konuda sorun yaşanmadı.

30 yıl boyunca ıssız kaldı

Villalibado'nun bugünkü uluslararası görünürlüğünün arkasında uzun bir yeniden canlandırma hikâyesi bulunuyor.

Köy, kırsal turizm destinasyonuna dönüştürülmeden önce yaklaşık 30 yıl boyunca terk edilmiş durumdaydı. Yerleşimin son iki sakini 1998 yılında köyden ayrıldı.

Birkaç yıl sonra Joan Ansótegui ve kardeşleri, köyü yeniden hayata geçirmek amacıyla restorasyon çalışmalarına başladı. Yerleşim, zaman içerisinde bir kırsal turizm kompleksine dönüştürüldü.

Şimdi ise bir dönem tamamen terk edilmiş olan köy, milyonlarca kişinin takip edeceği tam Güneş tutulmasının dünyaya aktarılacağı noktalardan biri olacak.

Tutulma hangi bölgelerden izlenecek?

12 Ağustos'taki tam Güneş tutulmasının izlediği hat Grönland, İzlanda, Atlas Okyanusu, İspanya, Portekiz'in küçük bir bölümü ve Rusya'nın kuzeyinden geçecek.

Avrupa'nın geri kalanında ve kuzey yarımkürenin geniş bölümünde ise tutulma kısmi olarak gözlemlenebilecek.

NASA, tam tutulma hattı üzerindeki farklı noktalardan canlı yayınlar gerçekleştirecek. Yayınlarda tutulmanın görüntülerinin yanı sıra uzmanlarla söyleşiler ve gün boyunca yapılacak bilimsel çalışmalar da izleyicilere aktarılacak.

Canlı yayın, Pasifik saatiyle 10.30'da, İspanya ana karasında ise 19.30'da başlayacak. NASA ve Exploratorium tarafından gerçekleştirilecek yayın kapsamında daha sonra eğitim amacıyla kullanılmak üzere görüntüler ve çeşitli içerikler de hazırlanacak.

Böylece yaklaşık 30 yıl boyunca terk edilmiş kalan küçük bir köy, bir zamanlar sessizliğe gömülmüş sokaklarından dünyaya ulaşan bir Güneş tutulması yayınıyla yeniden uluslararası bir vitrine çıkacak.