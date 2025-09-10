  1. Ekonomim
NASA, Mars'ta şimdiye kadarki 'en net' yaşam belirtisine ulaştı. Örneklerin Dünya'ya getirilmesi planlanıyor. Gelişme büyük yankı uyandırdı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars yüzeyinde şimdiye dek tespit edilen en güçlü yaşam izlerine ulaştığını duyurdu. 2021 yılından bu yana Jezero Krateri'nde görev yapan Perseverance keşif aracı, "Neretva Vallis" isimli antik vadide karbon bazlı kimyasal bileşikler içeren kaya örnekleri buldu.

 “Bright Angel” kayalıklarında çarpıcı bulgular

Keşif, vadinin yüksek kesimlerinde yer alan Bright Angel adı verilen kaya oluşumlarında gerçekleşti. Bilimsel cihazlarla incelenen örneklerde, karbon içeren yapılar ve mikrobiyal kökenli olabileceği düşünülen yüzey lekeleri kaydedildi. Bu oluşumların, Dünya’daki benzer mikrobiyal süreçlerle meydana gelen minerallere benzediği açıklandı. Nasa, Mars’ta en net yaşamı buldu! - Resim : 1

 Nature dergisinden bilimsel onay

Bulgular, bilim dünyasında büyük ses getirdi. Saygın bilim dergisi Nature'da yayımlanan makalede, bu keşiflerin yaşam ihtimali açısından ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Kayalarda görülen izlerin kimyasal tepkimelerle oluşmuş olma ihtimali saklı tutulsa da, mikrobiyolojik geçmiş ihtimalini dışlamayan bir yapı sergilediği ifade edildi. 

Nasa, Mars’ta en net yaşamı buldu! - Resim : 2

 Mars’ın geçmişi giderek netleşiyor

Mars, günümüzde kuru ve soğuk bir gezegen olmasına rağmen yüzeyindeki antik nehir ve göl yatakları, bir dönem sıcak ve nemli koşullara sahip olduğunu gösteriyor. Bu da gezegenin geçmişinde yaşam için uygun bir çevreye sahip olabileceği fikrini güçlendiriyor.

NASA ve bilim insanlarından açıklamalar

NASA yöneticilerinden Sean Duffy, yapılan açıklamada "Bu keşif, Mars’ta yaşam izine dair bugüne kadar elde ettiğimiz en açık verilerden biri" dedi. Çalışmanın başyazarı Joel Hurowitz ise bulunan örnekleri "astrobiyoloji açısından bugüne kadar elde edilen en değerli buluntular" olarak tanımladı.

Bir sonraki adım örneklerin Dünya'ya getirilmesi

Araştırmacılar, bu örneklerin daha derinlemesine incelenebilmesi için Dünya'ya getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Mars Sample Return (MSR) görevleri kapsamında önümüzdeki yıllarda bu örneklerin laboratuvar ortamında analiz edilmesi planlanıyor. Bu incelemeler, Mars’ta yaşamın bir zamanlar var olup olmadığını kesinleştirmek adına büyük önem taşıyor.

