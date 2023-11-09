NASA özel içeriklerin yer alacağı NASA+ platformunu yayınladı

Bu yeni dijital platformlar, orijinal video dizilerinin, canlı fırlatma yayınlarının, çocuk içeriklerinin, İspanyolca programların ve NASA'nın yenilik, keşif ve keşif yoluyla Dünya'daki yaşamı iyileştirmeye devam ettiği en son haberlerin iniş yeri olarak hizmet görecek.

Yeni yayın hizmeti, iOS ve Android mobil ve tablet cihazlardaki NASA Uygulamasının yanı sıra Roku ve Apple TV medya oynatıcıları aracılığıyla çoğu büyük platformdan indirilebiliyor.

Güçlü bir üçlü oluşturuldu

NASA’nın üst düzeyn yöneticilerinden Pam Melroy, "NASA, insanlara bulundukları yerde ulaşan ilham verici içerikler yaratma konusunda federal hükümette lider konumda" dedi ve şöyle devam etti:

* Yakın zamanda yenilenen NASA web sitesi, NASA+'ın lansmanı ve verilerimizin tüm insanlık için sağlayabileceği pek çok faydayı sergileyen güncellenmiş NASA Uygulaması ile güçlü bir üçlü oluşturduğumuz için heyecanlıyım.

Bu platformlar, ajans içeriğinin kamu için daha erişilebilir, keşfedilebilir ve güvenli olmasını sağlama çabasının bir parçası.