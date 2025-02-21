NASA: 'Şehir Katili' isimli asteroid dünyanın en kalabalık bölgesine çarpabilir

NASA, 2024 YR4 asteroidinin Dünya'ya çarpması halinde dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden bazıları için risk oluşturacağını gösteren yeni veriler yayınladı.

Risk koridoru tehlikede

2024 YR4, NASA'nın doğu Pasifik Okyanusu, kuzey Güney Amerika, Atlantik Okyanusu, Afrika, Arap Denizi ve Güney Asya boyunca uzandığını belirlediği "risk koridoru" boyunca bir yere çarpabilir.

En çok nüfusun olduğu bölgeler risk altında

Bu yörüngede yer alan şehirler arasında Kolombiya'da 11,6 milyondan fazla insanın yaşadığı Bogota, Hindistan'da 18,4 milyon nüfuslu Mumbai ve Bangladeş'te 23,9 milyondan fazla insanın yaşadığı Dakka yer alıyor.

En yüksek tehditli asteroid yaklaşıyor

ABD uzay ajansı, asteroidin 2032 yılında gezegene çarpma riskini yüzde 3,1'e yükselterek onu "şimdiye kadar tespit edilen en yüksek tehditli asteroid" haline getirdi. Bu, iki haftadan kısa bir süre önce yayınlanan yüzde 2,3 ihtimali uyarısından daha yüksek.

NASA, asteroidin yörüngesi hakkında daha fazla bilgi topladıktan sonra çarpışma riskini yukarı doğru revize etti.

Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency - ESA) bu olasılığı yüzde 2,8 olarak tahmin ediyor ki bu 2004'teki Apophis asteroidinden daha yüksek bir tehdit seviyesi. Başlangıçta 2029 yılında Dünya'ya çarpacağı düşünülüyordu ancak bu teori daha ileri araştırmalarla reddedildi.

2024 YR4 asteroidi nedir?

NASA'nın NEO Çalışmaları Merkezi'ne (Center for Near-Earth Object Studies - CNEOS) göre, asteroit 27 Aralık 2024'te Şili'nin Rio Hurtado kentinde NASA tarafından finanse edilen bir teleskop tarafından keşfedildi.

O sırada bilim insanları asteroidin Dünya ile çarpışıp çarpışmayacağını tahmin etmenin zor olduğunu söylemişlerdi.

Asteroidin tam büyüklüğü henüz teyit edilememiş olsa da, bilim insanları 40 ila 90 metre arasında bir büyüklüğe sahip olduğunu ve en büyük tahminle New York'taki Özgürlük Anıtı ile aynı yükseklikte olduğunu tahmin ediyor.

Bilim insanları 2024 YR4'ü, CNEOS'un bir asteroidin Dünya'ya çarpmasının potansiyel tehdit seviyesini değerlendirmek için kullandığı Torino Ölçeği'nde on üzerinden üç olarak derecelendirdi.

CNEOS'a göre gözlemlenen başka hiçbir asteroit sıfırın üzerinde bir derecelendirmeye sahip değil.

NASA, birkaç asteroidin risk listesinde yükseldiğini ve "daha fazla veri geldikçe sonunda düştüğünü", bunun da asteroidin sonunda 0 risk olarak yeniden sınıflandırılabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Bundan sonra ne olacak?

Ajans, asteroidi Nisan ayına kadar gözlemlemeye devam edeceğini ve bu tarihten sonra Haziran 2028'e kadar Dünya'dan çok uzakta olacağını söyledi.

Bilim insanları çarpışma anında Dünya'nın nasıl döneceğini anladıkça, çarpışma riski bu süre zarfında artabilir ya da düşmeye devam edebilir.

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun Mart 2025'te asteroidin tam boyutunu belirleyerek çarpışma olasılığını netleştireceğini söyledi.

Yapılan açıklamada, tehdit seviyesinin yükselmesi halinde, dünyanın dört bir yanındaki acil durum müdahalelerinin çarpışma riski konusunda uyarılacağı ve ESA'nın Dünya'ya Yakın Nesne Koordinasyon Merkezi'nden destek alacağı belirtildi.

Uzay ajansları da gezegen savunma görevleri yürütebilir.

Ajans, 2022 yılında NASA'nın DART misyonunun küçük asteroid Dimorphos ile kasıtlı olarak çarpıştığını ve yörünge yolunu başarıyla değiştirdiğini söyledi.

ESA, Dimorphos'taki DART misyonu çarpışma alanına geri dönmek ve veri toplamak için Ekim ayında Hera görevini başlattı. Bu veriler, gelecekteki asteroid tehditlerine karşı bir gezegen savunma sistemi oluşturulmasına yardımcı olmak için kullanılacak.