NASA: Sessiz süpersonik uçak ürettik, saatte 1480 km hıza ulaşabilecek

NASA yönetiminin iki numaralı ismi Pam Melroy düzenlediği basın toplantısında, "Bugün süpersonik uçuş, gök gürültüsüne benzer bir patlamaya neden oluyor. Bu da yoğun nüfuslu bölgelerde kısıtlanmasını gerektiriyor. X-59 bu engeli kıracak. Zira titizlikle tasarlanmış, hafif bir gürültü çıkarıyor. Geçmişin yıkıcı patlamalarına kıyasla bu sadece bir fısıltı" açıklamasında bulundu.

X-59 adı verilen süpersonik uçağın 30 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olduğunu belirten NASA'ya göre uçak sesten 1,4 kat daha hızlı gidiyor.

Bu da saatte yaklaşık 1480 kilometre hızla uçabileceği anlamına geliyor.

"X-59 seyahat şeklimizi değiştirmeye yardımcı olacak"

NASA, geleneksel bir süpersonik uçaktan daha az gürültü üreten bir süpersonik uçak geliştirmek için 2018 yılında Quesst misyonunu başlattı.

Misyonun birkaç yıl içinde "iddialı bir konseptten gerçeğe" dönüştüğünü ifade eden Melroy, "X-59 seyahat şeklimizi değiştirmeye yardımcı olacak ve bizi çok daha kısa sürede birbirimize yakınlaştıracak" dedi.

Halihazırdaki hukuki düzenlemelere göre süpersonik uçakların kara üzerinden uçması yasak.

Amerikan Federal Havacılık Kurulu (FAA) ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO), kara üzerinden uçan süpersonik uçakların ticari amaçlı uçuş izinleri için gerekli düzenlemeleri 2025'e kadar yapması bekleniyor.

Ticari süpersonik uçakların uçurulmasının mümkün olması halinde, seyahat süresinin önemli ölçüde kısalacağını belirten Melroy, "Bu buluş, kara üzerinde ticari süpersonik seyahatin fizibilitesini gerçekten yeniden tanımlıyor. Bizi hepimizin anlayabileceği bir geleceğe yaklaştırıyor, New York'tan Los Angeles'a uçuş süresini yarıya indiriyor." ifadelerini kullandı.

Uçağın bu yıl içinde ilk kez havalanmasını hedefleyen NASA, uçuş testlerinin tamamlamasının ardından uçağı şehirler üzerinde uçuracak.

Bu denemelerin ardından gerçekleştirilecek kamuoyu yoklamalarında kent sakinlerine uçağın gürültüsü hakkındaki düşünceleri sorulacak.