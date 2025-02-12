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NASA, uzayda mahsur kalan iki astronot için yeni planı duyurdu!

NASA’nın 8 aydır uzayda mahsur kalan 2 astronotu için yeni planını duyurdu. NASA, astronotların planlanandan biraz daha önce dönebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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NASA, uzayda mahsur kalan iki astronot için yeni planı duyurdu!
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle 8 aydan fazla süredir uzay istasyonunda mahsur kalan astronotların planlanandan biraz daha önce dönebileceğini açıkladı.

Dünya'ya dönmeyi bekleyen astronatlar için yeni plan duyuruldu

NASA'dan yaptığı açıklamada, SpaceX'in teknik sorunlar nedeniyle haziran başından bu yana Dünya'ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ı, mart sonu ya da nisan yerine mart ortasında getirmeyi planladığı belirtildi.

Açıklamada, böylece, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) uzun süreli kalış sürelerinin birkaç hafta kısalmış olacağı kaydedildi.

Yeni kapsül fırlatılacak

Bu yeni plana göre, Houston şirketi Axiom Space tarafından düzenlenen ve Polonya, Macaristan ve Hindistan'dan astronotların yer aldığı özel uçuş ertelenirken bunun yerine 12 Mart'ta Wilmore ve Williams'ı geri getirmek için yeni kapsül fırlatılacak.

Trump, Elon Musk'tan geri dönüşü sağlamasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayı sonlarında Amerikalı milyarder Elon Musk'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulunarak mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşünü sağlamalarını istemişti.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyordu.

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