NASA ve ABD Enerji Bakanlığı’ndan Ay’a nükleer reaktör planı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile ABD Enerji Bakanlığı'nın Ay'a gelecek dört yıl içerisinde nükleer reaktör kurma planı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer 2030 yılında Ay'da bir nükleer reaktör kurulması için çalışmaların başladığını açıklarken bu projeyi ABD Başkanı Donald Trump'ın da bizzat desteklediği öğrenildi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, iki kurum arasında bir anlaşma imzalanırken reaktörlerin güneş ışığı veya sıcaklıktan bağımsız olarak, gelecekteki uzun süreli Ay görevleri için "güvenli" ve "bol miktarda elektrik enerjisi" üretebilen bir füzyon yüzey enerji sistemi kullanacağı belirtildi.

NASA'nın tepe ismi Jared Isaacman yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın ulusal uzay politikası kapsamında Amerika, Ay'a geri dönmeye, kalıcı altyapıyı kurmaya ve Mars'a ve ötesine yapılacak bir sonraki dev adım için gerekli yatırımları yapmaya kararlı" dedi.