  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail’in saldırıları Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır
Takip Et

Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail’in saldırıları Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların cevapsız kalmayacağını söyledi. Nasrallah, "İsrail’in düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail’in saldırıları Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır
Takip Et

Lübnan'da 17 Eylül'de çağrı cihazlarında eş zamanlı meydana gelen patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Dün de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 600'den fazla kişi de yaralandı.

Lübnan'da can kaybı 37'ye yükseldiLübnan'da can kaybı 37'ye yükseldiDünya

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, saldırıların ardından kamera karşısına geçti.

Nasrallah, çağrı cihazı ve telsizlerin art arda patlatılmasını "terör eylemi" ve "katliam" olarak nitelendirdi.

İsrail'in saldırılarla kırmızı çizgiyi aştığını belirten Nasrallah, "İsrail’in düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır." dedi. 

Nasrallah, "Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe almış olduk." ifadesini kullandı.

İsrail savaş uçakları alçak uçuş yaptı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşması devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta alçak uçuş yaptı ve sonik patlamalar gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Nasrallah'ın konuşması devam ederken Beyrut'ta alçak uçuş yaptı.

İsrail uçakları Beyrut semalarındaki alçak uçuş sırasında ses duvarını aşarak sonik patlamalara neden oldu.

Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın bazı bölgelerinde de İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Patlamaların ardından Lübnan ordusu, şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri imha ediyorPatlamaların ardından Lübnan ordusu, şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri imha ediyorDünya
Çağrı cihazı ya da telsiz pili uzaktan gönderilen bir kodla patlatılabilir mi? Uzmanlar değerlendirdiÇağrı cihazı ya da telsiz pili uzaktan gönderilen bir kodla patlatılabilir mi? Uzmanlar değerlendirdiGündem

 

Dünya
İsrail ordusu duyurdu: Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
İsrail duyurdu: Lübnan'daki Hizbullah hedefleri bombalandı
Lübnan'da can kaybı 37'ye yükseldi
Lübnan'da can kaybı 37'ye yükseldi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altına düştü
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altına düştü
Patlamaların ardından Lübnan ordusu, şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri imha ediyor
Lübnan ordusu, şüpheli çağrı cihazı ve telsizleri imha ediyor
Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının üreticisi paravan şirket iddiası
Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının üreticisi paravan şirket iddiası
İsrail, Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail, Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı