Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail’in saldırıları Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır

Lübnan'da 17 Eylül'de çağrı cihazlarında eş zamanlı meydana gelen patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Dün de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 600'den fazla kişi de yaralandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, saldırıların ardından kamera karşısına geçti.

Nasrallah, çağrı cihazı ve telsizlerin art arda patlatılmasını "terör eylemi" ve "katliam" olarak nitelendirdi.

İsrail'in saldırılarla kırmızı çizgiyi aştığını belirten Nasrallah, "İsrail’in düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır." dedi.

Nasrallah, "Lübnan'daki direniş tarihinde büyük bir darbe almış olduk." ifadesini kullandı.

İsrail savaş uçakları alçak uçuş yaptı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşması devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta alçak uçuş yaptı ve sonik patlamalar gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Nasrallah'ın konuşması devam ederken Beyrut'ta alçak uçuş yaptı.

İsrail uçakları Beyrut semalarındaki alçak uçuş sırasında ses duvarını aşarak sonik patlamalara neden oldu.

Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın bazı bölgelerinde de İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı aktarıldı.

İsrail ordusu, Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.