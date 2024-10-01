Nasrallah nasıl öldürüldü? İsrail basını tüm ayrıntıları yazdı: Ceset sağlam olarak çıkarıldı

İsrail basını Hizbullah Lideri Nasrallah’ın nasıl öldürüldüğünü ayrıntılarıyla yazdı. İsrail basınının haberine göre, Nasrallah, İsrail'in Lübnan'daki sığınağına düzenlediği hava saldırısının ardından bir sığınakta boğularak öldü. 64 yaşındaki Nasrallah'ın cesedinin enkazdan çıkarıldığında sağlam olduğu düşünülüyor, bu da etrafındaki binanın patlamasıyla fiziksel bir yara almadığını gösteriyor.

“Sızan zehirli gaz nedeniyle acı içinde boğuldu”

İsrail Kanal 12'nin bildirdiğine göre, Nasrallah saklandığı yeraltı sığınağına sızan zehirli dumanlar nedeniyle boğulmuştu. Haberde Nasrallah'ın, patlamalardan çıkan dumanların bulunduğu sığınağa yavaş yavaş dolması ve nefes almayı imkansız hale getirmesi nedeniyle 'acı içinde' ölmüş olabileceği belirtildi.

“Cesetinde yara izi yok”

Reuters'ın haberine göre Nasrallah'ın cesedine pazar günü ulaşıldı ve kaynaklar cesette doğrudan yara izi bulunmadığını iddia etti; bu da ölüm nedeninin patlamanın şiddetinden kaynaklanan künt travma olduğuna dair ilk teoriye yol açtı. Ancak İsrail Kanal 12'nin bildirdiğine göre, Nasrallah'ın sığınağının yeterince havalandırılmadığı ve bombalamalar sonucunda odaya giren zehirli gazların Nasrallah'ın “boğulmasına” neden olduğu yönünde yeni bir teori ortaya atıldı. IDF Nasrallah'ın kesin ölüm nedenini belirtmedi ancak X'te bir açıklama yayınladı: “Hizbullah terör örgütünün lideri ve kurucularından Hasan Nasrallah, Hizbullah'ın Güney Cephesi Komutanı Ali Karki ve diğer Hizbullah komutanlarıyla birlikte dün ortadan kaldırıldı.”

Roket saldırıları düzenledi

Nasrallah, birçok ülke tarafından terör örgütü olarak adlandırılan Hizbullah'a 10 yıldır liderlik ediyordu. Lübnan merkezli olmasına rağmen örgüt İran'ın desteğine sahipti ve aynı zamanda Lübnan'da güçlü bir siyasi grup haline gelmişti. İsrail devletinin varlığına karşı çıkan Nasrallah, Filistinli grup Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından ülkeye roket saldırıları düzenlemiş ve İsrail ile Hamas arasında savaş çıkmasına neden olmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz cumartesi Nasrallah'ı ve ona hizmet eden diğer bazı komutanları “ortadan kaldırdıklarını” duyurdu. Bu hamle, Hizbullah'ın İsrail'i suçladığı bir saldırıda çağrı cihazlarının patlaması sonucu çok sayıda Hizbullah üyesinin öldürülmesinin ardından geldi.

Hamaney intikam çağrısında bulundu

Nasrallah ile yakın dost olan İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney intikam çağrısında bulundu ve Müslümanları İsrail'e karşı Lübnan ve Hizbullah'ı desteklemeye çağırdı. Bununla birlikte, bazı üst düzey İranlı yetkililerle görüştüğünü belirten The New York Times'a göre, İran liderliğinin nasıl karşılık verileceği konusunda bölündüğü ve bazılarının savaştan kaçınmak için itidal çağrısında bulunduğu söyleniyor. Gazete, Dini Lider'in açıklamasında doğrudan harekete geçme sözü vermek yerine İsrail'e karşı Hizbullah'ı desteklemekten bahsettiğini kaydetti.