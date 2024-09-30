Nasrallah'ın ölümünden sonra Hizbullah'tan ilk açıklama: Meydandan çekilmeyeceğiz

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında ölümünün ardından, Hizbullah'tan ilk resmi açıklama geldi.

Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, açıklamalarda bulundu. Naim Kasım İsrail'in saldırılarında öldürülen Hizbullah üyelerinin hepsinin adını anarak konuşmasına başladı.

Naim Kasım'ın açıklamaları şöyle:

"Bir kardeşimizi, liderimizi kaybettik. Nasrallah ABD önünde set oldu, işgallerin önünde durdu. İsrail, Lübnan'ın her bölgesinde suç işliyor. Zarar vermediği köy kalmadı, evinde oturanları da vuruyor. ABD, İsrail'i bütün gücüyle destekliyor.

"Zafere doğru koşuyoruz"

İsrail, önümüz açık ve istediğimizi yaparız diye düşünüyorsa yanılıyor. Zafere doğru koşuyoruz. Acılara rağmen yolumuza devam edeceğiz. Biz Allah'ın verdiği zafer sözüne inanıyoruz. Sabredeceğiz, Allah'ın emrettiği gibi sabredeceğiz. Hasan Nasrallah'ın bize öğrettiği bir yol var, o yol devam edecek. Cihat meydanında ilerleyeceğiz. Teşkilatımız aynı şekilde devam edecek. Meydandan çekilmeyeceğiz. Lübnan halkına bütün dünyanın gözü önünde saldırıyorlar. Bizi dağıtmak istiyorlar. Asla geri çekilmeyeceğiz.

"Kara saldırısı gerçekleşecekse hazırız"

Savaşın uzun süreceğini biliyoruz, her olasılığa hazırız. Kara saldırısı gerçekleşecekse buna da hazırız. Düşman İsrail asla hedeflerine ulaşamayacak. İsrail, askeri gücümüzü asla bitiremez.

Fırtınalar bizi sarsmadı, 2006'da olduğu gibi zafere ulaşacağız. Rehberlerin yerine geçecek adaylar her zaman var. Yedek kadrolar her zaman var. Elimizde olan bütün liderleri değerlendireceğiz. En yakın zamanda yeni liderimizi seçeceğiz."