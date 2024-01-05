Nasrallah, İsrail'e meydan okudu: Yanıt vermezsek...

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas'ın iki numarası Salih el Aruri'ye Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta suikast düzenlenmesi hakkında "Eğer yanıt vermezsek Lübnan'ın tamamı saldırıya açık hale gelir" dedi. 7 Ekim'den beri İsrail'e düzenledikleri saldırıların işgal altındaki topraklarını özgürleştirmek için "tarihi bir fırsat" olduğunu söyleyen Nasrallah,"İsrail'in Gazze'de başarılı olması halinde bir sonraki hedefinin Lübnan'ın güneyi olacağı" uyarısında bulundu.

"Savaşta ilk bedel ödeyecekler Lübnan sınırında yaşayan İsrailliler olur"

Nasrallah, kendileri ile olası bir savaşta ilk bedel ödeyeceklerin ise yerleşimciler dahil İsrail'in Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerinde yaşayanlar olacağını belirtti.

İsrail'in bölgesel bir savaştan kaçınmak için Gazze'de ölenlerin sayısının üzerini kapattığını söyleyen Hizbullah lideri, 7 Ekim'den bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaklaşık 670 askeri operasyon düzenlediklerini de belirterek, çok sayıda İsrail tankı ile aracını imha ettiklerini savundu.

Nasrallah, "Irak'taki İslami direnişin de ABD varlığından kurtulmak için tarihi bir şansa sahip olduğunu" söyledi.