NATO: ABD'nin Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avrupa güvenliğine ve NATO'ya bağlılığı teyit ediyor

Rutte, resmi ziyarette bulunduğu Almanya'da, Başbakan Friedrich Merz ile ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin 5 Aralık'ta yayımladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde NATO'nun genişlemesine ilişkin sınır koyulması gerektiğine işaret edilmesinin sorulması üzerine Rutte, kendisinin temel odak noktasının bir bütün olarak ittifakın güvende olması olduğunu söyledi.

Avrupa–ABD–Kanada hattında güvenlik iş birliği vurgusu

Rutte, "Bu açıdan baktığımda da Ulusal Güvenlik Stratejisi Avrupa'nın güvenliği ve NATO'ya bağlılığı teyit ediyor. İttifakın güvende olması için de NATO, Avrupa, Kanada ve ABD arasında güçlü iş birliğinin gerekli olduğunun altını çiziyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hem ilk hem de ikinci başkanlık döneminde Avrupalı müttefiklerin "daha fazlasını" yapmasını istediğini anımsatan Rutte, NATO Lahey Zirvesi'nde de bu yönde karar alındığını anımsattı.

Rutte, ABD'nin NATO'nun daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu gördüğünü kaydetti.