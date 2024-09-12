NATO Askeri Komite Başkanı Bauer: İkinci Dünya Savaşı sonrası en tehlikeli dünyayla karşı karşıyayız

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Bauer, 'Seul Savunma Diyaloğu 2024' konferansında konuştu.

"Avrupa ve Asya'nın güvenliği birbirinden ayrılamaz"

Rusya-Ukrayna krizinin küresel yankılar oluşturduğunu kaydeden Bauer gıda, enerji ve göçün silah olarak kullanıldığını ve dünya genelindeki 'otokratik liderlerin' bu sürece yardım ettiğini söyledi. "Tektonik güç tabakaları değişiyor" ifadesini kullanan Bauer, İkinci Dünya Savaşı sonrası 'en fazla çatışmanın yaşandığı en tehlikeli dünyayla' karşı karşıya kaldıklarını kaydetti. Bauer, bölünme oluşturmaya çalışıldığını aktararak, "Noktaların nasıl birleştiğini görmemiz önemli. Çünkü bu aşırı bağlantılı çağda, Avrupa ve Asya'nın güvenliği birbirinden ayrılamaz" diye konuştu.

Oramiral Bauer, NATO'nun, Rusya ile Kuzey Kore arasında derinleşen askeri işbirliğinin Kore Yarımadası'ndaki barışı baltaladığını söyleyerek, İttifakın, Kuzey Kore'nin süregelen balistik füze denemelerini şiddetle kınadığını yineledi. Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programlarının küresel güvenlik için tehdit olduğunu dile getiren Bauer, son dönemde Çin'e ait gemilerinin Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait gemilere 'kasıtlı çarptığı' görüntüleri izlediklerini dile getirdi. Bauer, "Çin, bir kez daha dünyaya, seyrüsefer özgürlüğüne inanmadığını ve uluslararası denizcilik yasalarına saygı duymadığını gösteriyor." dedi. Çin'in, Rusya'nın savunma sanayisine de büyük ölçekli destek verdiğini ileri süren Bauer, Çin hakkında "Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik savaşının belirleyici bir kolaylaştırıcısı" nitelemesini yaptı.

Caydırıcılık için '2 metrelik fedai' benzetmesi

Artan çatışma seviyelerine ve büyüyen güvensizliğe verilecek en iyi cevabın, her zamankinden daha sıkı bir arada durmak olduğunu belirten Bauer, şunları kaydetti: "Caydırıcılık, gece kulübünün önündeki, içeri girmek isteyip istemediğinizi iki kere düşünmenizi sağlayan, 2 metrelik fedaidir. Önemli olan, inandırıcı olabilmek ve gerektiğinde kararlılıkla hareket edebilmek için gerekli siyasi iradeye ve askeri kabiliyete sahip olmak. Çünkü kolektif savunma söz konusu olduğunda zaman sizin lehinize değildir. Ve bu durum Avro-Atlantik Bölgesi ve Hint-Pasifik için de geçerli." NATO'nun Hint-Pasifik'teki partnerleri Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ile silah kontrolü, siber savunma ve deniz güvenliği dahil "çok katmanlı işbirliği" kurduğunu kaydeden Bauer, "NATO bölgesel bir örgüt ve öyle kalacak ancak güvenlik söz konusu olduğunda, yerel diye bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.