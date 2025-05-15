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NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da! Bakan Fidan: Savunma işbirliği ve Ukrayna'da barış ele alınacak

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Antalya'daki toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak NATO ortakları olarak savunma işbirliğini ve Ukrayna'da barışın sağlanması konularını ele alacaklarını söyledi.

Haber Merkezi
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NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da! Bakan Fidan: Savunma işbirliği ve Ukrayna'da barış ele alınacak
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NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz"

Bakan Fidan, "Türkiye olarak, özellikle bu çok önemli ve özel zamanda, bu önemli toplantıya (NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı) ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz" dedi.

"Savunma işbirliği ve Ukrayna'da barış ele alınacak"

Avrupa-Atlantik bölgesinde birçok önemli gelişmenin yaşandığına işaret eden Fidan, NATO ortakları olarak savunma işbirliğini ve Ukrayna'da barışın sağlanması konularını ele alacaklarını aktardı.

"NATO Zirvesi'nin hazırlıkları yapılacak"

Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını da yapacaklarını dile getirdi.

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