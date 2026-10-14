Nato Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska'dan Türkiye'ye büyük övgü

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Brüksel'de DEİK ve Avrupa İş Zirvesi (EBS) işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye-AB İş Zirvesi kapsamında, "NATO ve Avrupa: Ankara Zirvesinin Ardından Güvenlik Mimarisi" başlıklı oturum düzenlendi. Toplantıda NATO Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Basat Öztürk ile birlikte konuşan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Türkiye'nin savunma alanındaki başarısına dikkat çekti.

"Uzun süredir fiili bir sanayi devrimine tanık oluyoruz"

Konuşmasında Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki başarısını ele alan Shekerinska, şu ifadeleri kullandı:

"Türk savunma sanayisinde mükemmel örneklere sahibiz; zira orada sadece son birkaç yılda değil, uzun süredir fiili bir sanayi devrimine tanık oluyoruz."

Ukrayna'daki savaşın ardından savunmada teknolojinin ve yenilik süreçlerinin hızlandığını belirten Shekerinska, yapay zeka temelli çözümler ile insansız hava araçlarına karşı geliştirilen sistemlerin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Savunma harcamaları ve ortaklık mesajı

Lahey ve Ankara Zirveleri'nde alınan kararların somut kabiliyetlere dönüştüğünü belirten Shekerinska, Avrupalı müttefikler ile Kanada'nın savunmaya ilave 250 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını hatırlattı. Ankara'da imzalanan yaklaşık 50 milyar dolarlık sözleşmelere ve üretim kapasitesindeki artışa değinen Shekerinska, ticaretin ve işbirliğinin önündeki engellerin azaltılması ile müttefiklerin kapasitelerinden en üst düzeyde yararlanılması gerektiğini sözlerine ekledi.