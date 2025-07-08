NATO Genel Sekreteri Rutte, 3. Dünya Savaşı'nın senaryosunu açıkladı

Hollandalı siyasetçinin endişesi, demokratik Batı'nın iki büyük totaliter ve rakip güç olan Rusya ile Çin’in, eş zamanlı olarak farklı hedeflere aynı anda saldırı düzenlemesi yönünde.

Rutte, The New York Times'a yaptığı açıklamada, "Bu konuda saf olmayalım: Eğer Xi Jinping Tayvan'a saldıracak olsaydı , öncelikle bu konudaki küçük ortağı, Moskova'da yaşayan Vladimir Putin'i arayıp, 'Hey, bunu yapacağım ve onları Avrupa'da NATO topraklarına saldırmakla meşgul etmeni istiyorum,' derdi." dedi.

"Başkan Trump'ın çok desteklediği bir şey"

Eski Hollanda başbakanı "Büyük ihtimalle bu şekilde ilerleyecek" derken NATO'nun bu uğursuz öngörüyü önlemek için yapabileceği iki şey olduğuna inanıyor.

"Birincisi, NATO'nun toplu olarak o kadar güçlü olması gerekiyor ki Ruslar bunu asla yapmaya cesaret edemesin. İkincisi, Hint-Pasifik'te birlikte çalışmak, ki bu Başkan Trump'ın çok desteklediği bir şey" diye açıkladı.

Hollandalı siyasetçi gazeteye verdiği röportajda, "NATO ile Hint-Pasifik bloğu arasında savunma sanayi ve inovasyon konusunda birlikte çalışma konusunda yakın bir bağımız var" dedi.

"Elimizde çok büyük bir jeopolitik meydan okuma var"

Rutte, "Elimizde çok büyük bir jeopolitik meydan okuma var. Onlar (Ruslar) artık üç ayda NATO'nun bir yılda ürettiğinden üç kat daha fazla mühimmat üretiyorlar" uyarısında bulundu.

Rutte son olarak "Bu sürdürülebilir değil, ancak Ruslar, Ukrayna'ya karşı savaşını yürütmek için Kuzey Koreliler, Çinliler ve İranlılarla birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla burada, Hint-Pasifik ve Atlantik giderek daha fazla birbirine bağlanıyor. Çin'in Tayvan'a göz koyduğunu biliyoruz" diye konuştu.