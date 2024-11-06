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NATO Genel Sekreteri Rutte ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı kutladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

Haber Merkezi
AA
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NATO Genel Sekreteri Rutte ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı kutladı
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Rutte sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ı "ABD Başkanı seçilmesi nedeniyle" tebrik ettiğini duyurdu.

Trump'ın liderliğinin bir kez daha İttifak'ı güçlü tutmanın anahtarı olacağını belirten Rutte, NATO aracılığıyla barışı ilerletmek için Trump ile tekrar çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, destekçilerine yaptığı konuşmada, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etmişti.

 

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