NATO Genel Sekreteri Rutte: Putin için zafer artık uzak bir hayal

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere rağmen Ukrayna'ya desteğin sürmesi çağrısında bulundu.



NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu 34. Bakanlar Toplantısı'nın ardından Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un da katıldığı ortak basın toplantısında konuştu. Dünyanın karşı karşıya olduğu pek çok acil güvenlik sorununa rağmen Ukrayna'nın göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Rutte, "Rusya'nın saldırganlık savaşında hiçbir duraklama yok. Rusya, gece gündüz acımasız saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusları püskürtmeye devam ediyor ve Ukrayna halkı, direnişini sürdürüyor" dedi.



43 ülkeden temsilcilerin katıldığı ve Ukrayna için yeni askeri yardımların duyurulduğu Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Rutte, "NATO müttefiklerinden Ukrayna'ya hayati askeri teçhizat akışı devam ediyor. Buna, müttefikler ve partner ülkeler tarafından finanse edilen ve hayati Amerikan ateş gücünü ülkeye ulaştıran ‘Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) girişimi de dahil. PURL kapsamında akış sürüyor. Toplantı sırasında açıklanan ilave destek taahhütlerini memnuniyetle karşılıyorum. Örneğin Almanya'dan Patriot hava savunma sistemleri için yeni füzeler, İngiltere'den 120 bin dron, Hollanda'dan da daha fazla dron ve Çek mühimmat destek adımı için ek finansman taahhüdü duyduk" dedi.

"Putin için zafer artık uzak bir hayal"

Rutte, "Rusya sahada zorlanıyor. Putin için zafer artık uzak bir hayal. Hatta bazı medya haberlerinde ekonomisinin kötü olduğunu fark ettiğini gördük ki bunu zaten biliyorduk. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, her gün Rus savaş makinesine ağır kayıplar verdiriyor ve rakamlar gerçekten çarpıcı" dedi.

NATO Genel Sekreteri, "Bugün güçlü bir Ukrayna ve gelecekte güçlü bir Ukrayna, Rus saldırganlığının nasıl durdurulabileceğinin anahtarıdır. Bu nedenle daha fazla çaba gösterilmeli ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu kritik desteği sağlamaya devam etmeliyiz. Çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın dron ve füze tehditleri ile mücadelede kazandığı tecrübelere dikkat çeken Rutte, "İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına maruz kalmış bazı Körfez ülkeleriyle yapılan anlaşmaları memnuniyetle karşılıyorum. Savunma iş birliği ve üretim anlaşmaları, Ukrayna'nın giderek bir güvenlik ihracatçısına dönüştüğünü gösteriyor" dedi.

"Yükün büyük kısmını sınırlı sayıda ülke taşıyor"

Basın toplantısında PURL için yol sonuna kadar 15 milyar dolara kadar kaynak sağlanması konusunda ne kadar iyimser olduğu sorusuna Rutte, "Evet, ABD'den hava savunması dahil Ukrayna için hayati askeri desteğin akışını finanse edebileceğimiz konusunda iyimserim. Evet, iyimserim. Yük paylaşımı konusunda daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda yükün büyük kısmını sınırlı sayıda ülke taşıyor ancak bu konuda olumlu yönde bir değişim görüyoruz. Dolayısıyla evet, iyimserim" şeklinde cevap verdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD'nin belirli silah türlerini kendi stoklarında tutma ve Ukrayna'ya tedariki geciktirme ihtimaline ilişkin bir soruya cevabında "İyi haber, akışın devam ediyor oluşu ve Atlantik'in her iki yakasında süreci uçtan uca ele almamız gerektiğine dair geniş bir anlayış söz konusu olması" dedi.

Rutte, "Tüm stoklarımızı yeniden doldurduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Çünkü bu sadece ABD'nin değil, Avrupa'nın da sorunu. Savunma sanayi üretimini artırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pistorius: "Ukrayna'yı desteklemek her zamankinden daha önemli"

Almanya Savunma Bakanı Pistorius ise açıklamalarında Ukrayna'ya verilen desteğin kesilmemesi gerektiğini söyledi. Pistorius, Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere rağmen Ukrayna'ya desteğin sürmesi çağrısında bulunarak, "Kesin olan bir şey var ki Rusya, Orta Doğu'daki gelişmelerden, petrol fiyatlarındaki artıştan yararlanıyor ve kar elde ediyor. En azından şimdilik bu parayı Ukrayna savaşını finanse etmek için kullanıyor. Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri şu anda askıya alınmış durumda ancak gerçek şu ki Rusya bu görüşmeleri hiçbir zaman ciddiye almadı. Bu nedenle Ukrayna'yı desteklemek her zamankinden daha önemli" diye konuştu.

Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmenin Almanya'nın en önemli önceliği olmaya devam ettiğini kaydeden Pistorius, "90 milyar euroluk Ukrayna kredisi, Macaristan'daki seçimlerden sonra iki yıl içinde sağlanacak. Bu Ukrayna'ya askeri teçhizatı sürdürülebilir bir şekilde temin etme imkanı verecek ve aynı zamanda Ukrayna'nın Rusya'nın yerle bir ettiği altyapısını yeniden inşa etmesini sağlayacak. Ukrayna bize güvenmeye devam edebilir" dedi.

"Endüstriyel üretim kapasiteleri konusunda bir zorlukla karşı karşıyayız"

Avrupa'nın kendi savunmasını sağlamasına ilişkin bir soruya Pistorius, "Savunmamızı güçlendirmek için yapabileceğimiz şey, NATO bünyesinde hareket etmek ve elbette Ukrayna'daki çatışmalardan edindiğimiz deneyimlerden de yararlanmaktır. Aynı zamanda bu bir sır değil, hem ABD'de hem de bizde savunma söz konusu olduğunda yeterince büyük endüstriyel üretim kapasiteleri konusunda bir zorlukla karşı karşıyayız. Ancak bu konuda da daha büyük çerçeve sözleşmeler yoluyla üretim kapasitelerinin de devreye girmesini ve gerekli üretim için hızın da artırılmasını sağlayacak şartları oluşturmaya çalışıyoruz" cevabını verdi.