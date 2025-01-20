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NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın göreve gelmesiyle savunma harcamalarına hız vereceğiz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ı kutlayarak, ABD'nin yeni liderinin göreve gelmesiyle savunma harcamalarına ve üretimine hız vereceklerini ifade etti.

AA
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NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın göreve gelmesiyle savunma harcamalarına hız vereceğiz
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Rutte, Trump'ın Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı olmasının ardından X hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'ı göreve başlamaları dolayısıyla kutlayan Rutte, "Başkan Trump'ın göreve gelmesiyle savunma harcamaları ve üretimine hız vereceğiz." ifadesini kullandı.

Rutte, "NATO aracılığıyla birlikte güçlenerek barışa ulaşabiliriz." mesajını paylaştı.

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