NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'dan ateşlenip Türkiye hava sahasına yönelen ve düşürülen füze parçasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rutte, Türkiye’de yaşanan füze olayının “ciddi” olduğunu belirterek NATO’nun durumu yakından takip ettiğini açıkladı. Rutte, buna karşın NATO’nun kolektif savunma mekanizmasını içeren beşinci maddenin şu aşamada devreye girmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Rutte, olayın ittifakın teyakkuz halinde olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, “Türkiye’deki olay NATO’nun ne kadar dikkatli ve tetikte olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

"İran, Avrupa için de tehdit olma noktasına gelmişti"

Rutte açıklamasında İran’ın askeri programına da değindi. İran’ın özellikle füze ve nükleer kapasitesi nedeniyle Avrupa için de potansiyel bir tehdit haline gelmeye yaklaştığını savunan Rutte, bu durumun Batılı müttefikler açısından ciddi güvenlik endişeleri doğurduğunu belirtti.

Trump'a destek mesajı

NATO Genel Sekreteri, ABD’nin İran’a yönelik son hamlelerine de destek verdi.

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer ve füze kapasitesini hedef alan adımlarını desteklediklerini "Bence ABD ne yaptığını biliyor, İran'ın nükleer ve füze kapasitesinin ortadan kaldırması nedeniyle Trump'ı destekliyoruz" cümleleriyle ifade etti.

Rutte, İran’ın gelecekte yeniden tehdit oluşturmaması gerektiğini vurgulayarak, “İran’ın artık tehdit oluşturmayacağından emin olmalıyız” dedi.

Ne oldu?

İran'dan ateşlenen bir füze parçası dün Hatay’a düşürülmüştü. İran, Türkiye’nin hedef alınmadığını açıklarken, Ankara kanadı da “Güvenliğimizi şansa bırakmıyoruz” demişti. Mühimmatın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından havada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.