  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var
Takip Et

NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var

Hollanda’nın Lahey kentinde yapılacak ve iki gün sürecek olan NATO Liderler Zirvesi bugün başlıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var" dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var
Takip Et

NATO liderler zirvesi, Hollanda'nın Lahey kentinde iki günlük toplantıya başlıyor. 

Erdoğan ilk kez yeni dönemde Trump’la görüşecek

Bu, ikinci kez seçildikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın katılacağı ilk NATO zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye gidiyor, başkan seçilmesinden sonra ilk kez Trump’la ikili görüşmesi bekleniyor.

"NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız" dedi.

Rutte, Türk savunma sanayisinin müttefiklerle yakın bağlantıda olması gerektiğini belirterek, "NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz" ifadesini kullandı.

NATO toplanıyor: Soğuk Savaş sonrası en önemli zirve olabilir mi?NATO toplanıyor: Soğuk Savaş sonrası en önemli zirve olabilir mi?Dünya
Dünya
Sakız Adası alev alev yanıyor! Yunanistan köyleri tedbiren tahliye etti
Sakız Adası alev alev yanıyor! Yunanistan köyleri tedbiren tahliye etti
Bloomberg yazdı: NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek Erdoğan ve Trump'ın gündeminde neler var?
Erdoğan ve Trump NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek: Gündemde ne var?
İrlanda, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgelerle ticareti yasaklayacak
İrlanda, İsrail'in Filistin'de işgal ettiği bölgelerle ticareti yasaklayacak
İran duyurdu: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı
İran duyurdu: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı
NATO toplanıyor: Soğuk Savaş sonrası en önemli zirve olabilir mi?
NATO toplanıyor: Soğuk Savaş sonrası en önemli zirve olabilir mi?
Çin'den İsrail ve İran'a, siyasi çözüm yoluna en kısa sürede dönme çağrısı: Gerilimin daha fazla tırmanmasını istemiyoruz
Çin'den İsrail ve İran'a çağrı: Siyasi çözüm yoluna en kısa sürede dönün!