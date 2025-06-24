NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var

NATO liderler zirvesi, Hollanda'nın Lahey kentinde iki günlük toplantıya başlıyor.

Erdoğan ilk kez yeni dönemde Trump’la görüşecek

Bu, ikinci kez seçildikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın katılacağı ilk NATO zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye gidiyor, başkan seçilmesinden sonra ilk kez Trump’la ikili görüşmesi bekleniyor.

"NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız" dedi.

Rutte, Türk savunma sanayisinin müttefiklerle yakın bağlantıda olması gerektiğini belirterek, "NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz" ifadesini kullandı.