NATO Genelkurmay Başkanları, Ukrayna ve Asya Pasifik gündemini değerlendirdi

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone liderliğinde gerçekleşen NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor. Müttefiklerin üst düzey askeri yetkilileri, toplantının ilk oturumunda NATO-Ukrayna Konseyi çatısı altında bir araya geldi.

NATO, güvenlik ve bölgesel konuları değerlendirdi

Görüşmelerde, Ukrayna’daki son askeri gelişmeler, Rusya’nın son hareketleri ve Kiev yönetiminin acil ihtiyaçları masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna’ya sağladığı silah ve mühimmat desteği, hava savunma sistemleri, askeri eğitim programları ve lojistik yardımların koordinasyonu değerlendirildi.

Müttefikler, Ukrayna ordusunun kapasitesinin güçlendirilmesi, NATO standartlarına uyum süreci ve uzun vadeli güvenlik taahhütlerini de gündeme aldı.

İkinci oturumda Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda’dan oluşan Asya Pasifik ortaklarla ilişkiler ele alınırken, toplantının son oturumu Gürcistan’daki gelişmelere odaklandı.

Türkiye’yi toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor. NATO Genelkurmay Başkanları, ittifakın askeri gündemini değerlendirmek üzere yılda en az iki kez bir araya geliyor; toplantılar genellikle Brüksel’deki NATO karargahında veya üye ülkelerde dönüşümlü olarak düzenleniyor.

Güvenlik ortamının gerekliliğine bağlı olarak olağanüstü toplantılar da yapılabiliyor. Bu sayede müttefikler, savunma planları, caydırıcılık politikaları ve güncel krizleri askeri düzeyde koordineli şekilde ele alma imkanı buluyor.