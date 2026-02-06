NATO, Grönland'ın güvenliğini görüşecek

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, gelecek hafta yapılacak NATO savunma bakanları toplantısında Grönland'ın güvenliğini güçlendirmeye yönelik önlemlerin muhtemelen tartışılacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Trump ile Arktik güvenliğini nasıl toplu olarak sağlayabileceklerini görüştüğünü söylemesinin ardından gerginlik azaldı, ancak bu planların detayları henüz belirsiz.

Healey, önerilen NATO Arktik Sentry misyonunun "NATO ülkeleri olarak Başkan Trump'a Grönland'ın güvenliğinde zaten adım attığımızı, onun endişe noktasını kabul ettiğimizi ve aynı fikirde olduğumuzu gösterebileceğimiz" bir yol olduğunu belirtti.

"Trump bir zorluğa parmak bastı. Ona gösterdiğimiz şey NATO'nun zaten bunun üzerinde olduğu" diyen Healey, "Gelecek hafta Brüksel'de katılacağım NATO Savunma Bakanları toplantısında daha fazla tartışma görmeyi bekliyorum" ifadelerini kullandı.