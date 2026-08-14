NATO hava sahasında alarm: Türk F-16'ları Letonya'da İHA düşürdü

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Letonya hava sahasına giren bir İHA, NATO bünyesindeki Türk ve İtalyan jetlerinin müdahalesiyle düşürüldü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan NATO Sözcüsü Allison Hart, İttifak'ın olası tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu ve gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti.

Türk jetleri Estonya'dan havalandı

Sosyal medya platformu X üzerinden bilgilendirmede bulunan NATO Sözcüsü Allison Hart, Litvanya'da konuşlu İtalyan Eurofighter uçakları ile Estonya'da bulunan Türk F-16'larının, Letonya hava sahası üzerindeki İHA nedeniyle havalandığını ifade etti.

Letonya makamları da hava sahasına giren İHA'nın NATO görevindeki Türk savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü ve tehdidin ortadan kalktığını bildirdi.

Sözcü, "Litvanya'da konuşlu İtalyan Eurofighter'ları ve Estonya'dan Türk F-16'ları, Letonya hava sahası üzerindeki bir İHA nedeniyle havalandı." ifadesini kullandı.

Hart, "NATO, olası tehditlere karşı 7 gün 24 saat hazırdır. Topraklarımızı korumaya ve halkımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ancak resmi açıklamada İHA'nın nereden havalandığına dair bilgiye yer verilmedi.

Olaydan sonra Konsey toplandı

Bir gün önce de Romanya ve İspanya'ya ait F-16 savaş uçaklarının, Ukrayna sınırı yakınlarında Romanya hava sahasına giren insansız hava araçlarının ardından harekete geçtiğini hatırlatan Hart, NATO'nun olası tehditlere karşı 7 gün 24 saat hazır olduğunu, müttefik topraklarını korumaya ve halkın güvenliğini sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Yaşanan olayın ardından, 32 müttefik ülkenin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi; Polonya ve Romanya hava sahası ihlalleri ile son dönemdeki İHA olaylarını ele almak üzere toplandı.

Olayı kınayan Konsey, müttefik topraklarının savunulmasında kararlı olunduğunu yineledi.

Bölgede son dönemde benzer hava sahası ihlallerinin gerçekleştiği kaydedildi. Romanya hava sahasını ihlal eden ve Rusya'ya ait olduğu açıklanan 3 insansız hava aracı, 24-26 Temmuz tarihlerinde F-16 savaş uçaklarınca etkisiz hale getirilmişti.

Bunun yanı sıra, 30 Temmuz sabahı Ukrayna'ya yönelik Rus füze saldırısı sırasında "Kh-101" tipi bir füzenin Polonya hava sahasını ihlal ederek Lublin yakınlarına düştüğü bildirilmişti.