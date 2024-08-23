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NATO hava üssünde 'potansiyel tehdit' alarmı

Almanya'daki NATO hava üssünde "potansiyel tehdit" nedeniyle güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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NATO hava üssünde 'potansiyel tehdit' alarmı
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NATO, "potansiyel tehdit" teşkil eden istihbarat bilgileri dolayısıyla Almanya'nın Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesini yükseltti.

NATO AWACS'ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, alınan istihbarat doğrultusunda "potansiyel tehdit" nedeniyle Geilenkirchen kentindeki hava üssünde güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi.

Görevlerde yer almayan personelin tedbir amaçlı evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, "Personelimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hava üssündeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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