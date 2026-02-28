NATO, hibrit ve siber tehditlere karşı önleyici stratejilerini tartışıyor

NATO’da hibrit ve siber tehditlere karşı alınacak önlemler gündemin merkezinde. İttifak, mevcut savunma ve istihbarat kapasitesini olası kriz senaryolarında daha entegre ve hızlı kullanmayı planlıyor.

Tartışmalar, siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları ve düşük yoğunluklu hibrit tehditler karşısında üye ülkeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine odaklanıyor. NATO yetkilileri, üye devletlerin birbirleriyle istihbarat paylaşımını artırması ve ortak tatbikatlarla hazırlık kapasitesini yükseltmenin önemini vurguluyor.

Önleyici harekat yaklaşımı, askeri boyutun ötesinde diplomatik ve ekonomik caydırıcılık araçlarını da kapsıyor. İttifakın sahadaki müdahalelerde hızlı hareket etmesi ve siber ile hibrit tehditlerde erken uyarı mekanizmalarını etkin şekilde kullanması hedefleniyor.

Planlanan stratejiler ayrıca üye ülkelerde kriz yönetim prosedürlerini standartlaştırmayı ve ittifakın genel güvenlik duruşunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Kısa vadede somut uygulamalar sınırlı olsa da uzun vadede ittifakın esnek ve caydırıcı kapasitesinin artması bekleniyor.