NATO, İran operasyonlarında nerede duruyor?

Brüksel’de Almanya’nın ARD televizyonuna verdiği röportajda konuşan Rutte, İran’ın nükleer altyapısına yönelik saldırıların Batı için stratejik bir anlam taşıdığını belirtti. NATO lideri, “ABD’nin İsrail ile birlikte yürüttüğü bu operasyonlar, İran’ın nükleer kapasiteye ulaşma ihtimalini ciddi biçimde zayıflatıyor” dedi. Bununla birlikte, NATO’nun bütün üyeleriyle ortak bir askeri angajmana girmesinin söz konusu olmadığını, yalnızca bazı müttefiklerin Washington ve Tel Aviv’e destek verdiğini kaydetti.

NATO, İran operasyonlarında tarafsızlığını koruyor

Rutte’nin açıklamaları, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini hedef alan operasyonlarının ardından geldi. Bu operasyonların, Tahran’ın uzun süredir tartışma konusu olan nükleer programını sekteye uğratmayı amaçladığı biliniyor. NATO’nun resmi olarak çatışmaya dahil olmayacağını vurgulayan Genel Sekreter, ittifakın sınırlarını çizerek, bireysel müttefiklerin kendi kararları doğrultusunda destek verebileceğini hatırlattı.

Bu çıkış, Batı’nın İran’a karşı yürüttüğü stratejinin hem askeri hem de diplomatik boyutlarını ortaya koyuyor. NATO’nun kurumsal olarak mesafesini koruması, ittifakın doğrudan çatışmaya sürüklenmesini engellerken; ABD ve İsrail’in operasyonlarına verilen bireysel destek, Batı içindeki farklı güvenlik yaklaşımlarını gözler önüne seriyor.