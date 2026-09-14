NATO jetleri havalandı, İHA alarmının nedeni kuşlar çıktı

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Hava sahasında alarm verildi

Litvanya basınında yer alan haberlere göre, Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi (NKVC), yerel saatle 12.56'da ülke hava sahasında tanımlanamayan bir cisme ilişkin sinyal alındığını açıkladı.

Başkent Vilnius ve çevresinde saat 12.59'da olası hava tehdidine karşı sarı alarm verildi.

NATO savaş uçakları havalandı

Radar kayıtlarında cismin İHA olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine, tehdidin kontrol edilmesi amacıyla Litvanya'da görev yapan NATO savaş uçakları havalandı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği inceleme sonucunda radarların tespit ettiği cismin İHA olmadığı, bir kuş sürüsü olduğu ortaya çıktı.

Alarm yaklaşık 40 dakika sürdü

NKVC, ilk radar görüntülerinde kuş sürülerinin İHA'lara benzer izler bırakabildiğini belirtti.

Yaklaşık 40 dakika süren hava alarmı daha sonra kaldırıldı. Tedbir amacıyla geçici olarak kapatılan Vilnius Havalimanı'nda da uçuşlar yeniden başlatıldı.