NATO, Lahey Zirvesi'nde askeri hava gücünü artıracak yeni girişimler açıkladı

NATO, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen üst düzey zirvede, müttefik ülkelerin ortak savunma ve lojistik altyapısını tahkim edecek kapsamlı bir havacılık paketi duyurdu. İttifak tarafından yayınlanan resmi bildiride; küresel güvenlik risklerine karşı askeri hava taşımacılığı, operasyon menzilini artıran havada yakıt ikmali ve kriz anlarında hayati önem taşıyan tıbbi tahliye (MEDEVAC) kapasitelerinin koordineli şekilde artırılacağı vurgulandı.

Küresel güvenlik için yeni dönem

Açıklanan yeni girişimler, üye ülkelerin hava filoları ve lojistik komutanlıkları arasındaki entegrasyonu en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ortak stratejik ağların genişletilmesi ve filoların modernize edilmesi sayesinde, olası bir kriz veya tehdit anında müttefik kuvvetlerin intikal hızı ile operasyonel esnekliği ciddi oranda artırılmış olacak. Bu hamle, NATO'nun modern tehditlere karşı ortak hareket etme kabiliyetini güçlendiren kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.