NATO: Tartışmaların merkezinde Ukrayna olmalı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı açıklamalarda, ittifakın güvenlik gündeminde Ukrayna’nın ilk sırada yer alması gerektiğini vurguladı. Rutte, Grönland etrafında süren tartışmaların önemini kabul etmekle birlikte, mevcut koşullarda asıl meselenin Ukrayna olduğunu ifade etti.

Rutte, Grönland konusuna ilişkin değerlendirmelerin hassas bir diplomatik süreç gerektirdiğini belirterek, bu başlıkta kamuoyuna açık yorum yapmasının gerilimi düşürme çabalarına zarar verebileceğini dile getirdi. Bu nedenle konunun perde arkasında ele alındığını, ancak ayrıntı paylaşamayacağını söyledi.

Arktik bölgesinde artan rekabet ve transatlantik güvenliğin önemi

Arktik bölgesindeki güvenlik dengelerine de değinen Rutte, deniz yollarının açılmasıyla birlikte Çin ve Rusya’nın bölgede daha görünür hale geldiğine dikkat çekti. Arktik’in güvenliğinin yalnızca Avrupa için değil, ABD için de kritik olduğunu vurgulayan Rutte, transatlantik bağların bu nedenle hayati önem taşıdığını ifade etti.

Grönland tartışmalarının Ukrayna’yı ikinci plana itip itmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Rutte, öncelik sıralamasının net olduğunu söyledi. Ukrayna’ya odaklanmanın, Avrupa ve ABD’nin güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu belirten Rutte, diğer başlıkların ancak bu temel gündemin ardından ele alınabileceğini kaydetti.

NATO’nun Avrupa savunmasındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Rutte, ittifakın kıtanın güvenliğinde merkezi konumunu koruduğunu söyledi. NATO üyesi Avrupa Birliği ülkelerinin toplam ekonomik büyüklüğüne işaret eden Rutte, buna rağmen ABD’nin ittifak içindeki ağırlığının sürdüğünü vurguladı.

ABD’nin gerektiğinde Avrupa’nın yardımına koşacağından ve Avrupa’nın da aynı sorumluluğu paylaşacağından kuşku duymadığını belirten Rutte, NATO’nun ABD olmadan düşünülemeyeceğini ifade etti.