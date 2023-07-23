NATO-Ukrayna Konseyi tahıl konusunda toplanacak

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde kurulan ve ilk toplantısını zirve sırasında yapan NATO-Ukrayna Konseyi, ikinci kez bir araya gelecek.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in dün konuştuğunu ve Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından tek taraflı çekilmesini ele aldıklarını belirtti.

Lungescu, Zelenskiy'in talebi üzerine Stoltenberg'in NATO-Ukrayna Konseyini 26 Temmuz Çarşamba günü büyükelçi seviyesinde toplayacağını açıkladı.

Konseyin, Ukrayna'nın ürettiği tahılın Karadeniz'den dünya pazarlarına sevkiyatını ele alacağı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin, geçen hafta, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın fiilen son bulduğunu, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının yerine getirilmediğini, Rusya'nın ilgili şartlar uygulandığında tahıl anlaşmasına geri döneceğini açıklamıştı.