NATO, Ukrayna’ya silah ve mühimmat desteğini artırıyor

Toplantıya katılan ülkeler arasında Birleşik Krallık, İsveç, Norveç, Litvanya ve İzlanda öne çıkarken, diğer müttefiklerin de kısa süre içinde taahhütte bulunması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri, bu desteğin Ukrayna’nın savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik somut ve koordineli bir adım olduğunu belirtti.

Müttefiklerden Ukrayna’ya kritik sevkiyat

Açıklamaya göre destekler, Ukrayna’nın öncelikli silah ihtiyaç listesine göre dağıtılacak. Sevkiyat planları kapsamında tanklar, topçu sistemleri, insansız hava araçları ve çeşitli mühimmatlar yer alıyor.

Toplantıda ayrıca İngiltere, Almanya ve Ukrayna savunma bakanları da hazır bulundu. Yetkililer, müttefiklerin uzun vadeli bir perspektifle hareket ederek Ukrayna’ya sürdürülebilir bir destek sunmayı amaçladığını vurguladı. Destek paketlerinin dağılımı ve tedarik takvimi önümüzdeki haftalarda netleştirilecek.

NATO yetkilileri, yapılan katkıların sadece kısa vadeli bir yardım olmadığını, Ukrayna’nın güvenlik tehditlerine karşı direnç kazanmasında ve savunma altyapısının güçlendirilmesinde kritik rol oynayacağını ifade etti.