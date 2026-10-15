NATO’da 1 milyon euroluk yolsuzluk iddiası, 3 ülkede operasyon

Avrupa Birliği Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı (Eurojust) koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, NATO askeri gemilerine liman ziyaretleri sırasında destek hizmetleri sağlayan bir şirket ve taşeronları mercek altına alındı. Operasyonlarda Norveç’te 5 kişi gözaltına alınırken, Almanya ve Romanya’da şirket adresleri ile bazı konutlarda aramalar gerçekleştirildi. Soruşturma, NATO gemilerine ve mürettebatına sağlanan hizmetler için usulsüz faturalar düzenlendiği ve sözleşmelerde avantaj elde etmek amacıyla rüşvet verildiği iddialarına dayanıyor.

Sahte fatura iddiaları soruşturmanın merkezinde

Eurojust’ın açıklamasına göre şirket ve taşeronlarının, Kuzeybatı Avrupa’daki liman ziyaretleri sırasında NATO gemileri ile mürettebatına sunulan kara destek hizmetleri için gerçeğe aykırı faturalar hazırladığı öne sürülüyor. Gemilerin liman ziyaretlerinde ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri kapsayan sözleşmelerdeki şüpheli faturalar, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından tespit edildi. Eurojust, sınır ötesi soruşturmaya Nisan 2025’te adli destek vermeye başladı.

Üç ülkede eş zamanlı operasyon

14 Ekim’de gerçekleştirilen koordineli operasyon kapsamında Norveç’te 5 kişi gözaltına alındı ve çeşitli iş yeri adresleri ile konutlarda aramalar yapıldı. Romanya’da şirketin merkezinde ve bazı evlerde arama gerçekleştirilirken, Almanya’da iki iş yeri ile bir konutta inceleme yapıldı. Soruşturmaya Norveç, Romanya ve Almanya’daki yetkili makamlar katıldı. Birleşik Krallık’taki ilgili kurumlar da ortak soruşturma ekibinde yer aldı.

NATO üyesi ülkelerin zararı 1 milyon euroyu aşıyor

Eurojust, şüpheli işlemler nedeniyle NATO üyesi ülkelerin toplam mali kaybının 1 milyon euroyu aştığının tahmin edildiğini bildirdi. Bununla birlikte, dolandırıcılığın kesin boyutunun henüz belirlenemediği vurgulandı.

Şirket hakkındaki iddialar sahte faturalarla sınırlı değil. Şirketin, NATO Destek ve Tedarik Ajansı ile yürüttüğü sözleşmelerde ayrıcalıklı muamele elde etmek amacıyla bir aracı üzerinden yabancı kamu görevlilerine rüşvet verdiği de öne sürülüyor.

Soruşturma devam ediyor

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve bu aşamada şirketin adının açıklanmadığını bildirdi. Eurojust, devam eden adli süreç nedeniyle dosyaya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı. İddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında mali kaybın boyutunun ve şüpheli işlemlerin kapsamının netleşmesi bekleniyor.