NATO’da Avrupalı müttefiklerin askeri liderlik rolü artıyor

Yeni anlaşma çerçevesinde, Avrupalı müttefiklerin NATO Komuta Yapısı içindeki liderlik sorumluluklarının artırılması öngörülüyor. NATO açıklamasında, değişikliklerin ittifakın komuta ve kontrol yapısına bağlılığını sürdürdüğü ve ABD’nin Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) rolünü koruduğu ifade edildi.

Ülkeler bazında düzenlemelere bakıldığında, İngiltere halihazırda ABD’nin komuta ettiği Norfolk Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı devralacak. İtalya ise Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın komutasını üstlenecek. Almanya ve Polonya, Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı dönüşümlü olarak yönetecek. NATO açıklamasında, bu değişiklikler sayesinde kriz ve çatışma durumlarında operasyonel seviyede liderlik eden üç Müşterek Kuvvet Komutanlığının tamamının Avrupalılar tarafından yönetileceğine dikkat çekildi.

ABD, Müttefik Deniz Komutanlığı sorumluluğunu da üstlenecek

ABD, mevcut görevleri kapsamında komutasını yürüttüğü Müttefik Kara Komutanlığı ve Müttefik Hava Komutanlıklarına ek olarak Müttefik Deniz Komutanlığı sorumluluğunu da üstlenecek. NATO, değişikliklerin mevcut personel rotasyon takvimiyle uyumlu şekilde kademeli olarak hayata geçirileceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, anlaşmanın Avrupalı müttefiklerin sorumluluk ve liderlik kapasitesini güçlendirdiği, ittifak içi görev dağılımını daha dengeli hale getirdiği vurgulandı. ABD’nin SACEUR görevini sürdürmesiyle birlikte NATO’nun komuta yapısının istikrarını koruduğu ifade edildi.

NATO, yapılan değişikliklerin yalnızca komuta görevlerinde değil, operasyon planlaması ve kriz yönetimi süreçlerinde de etkili olacağını belirtti. Böylece Avrupalı müttefikler, ittifakın askeri stratejilerinde daha etkin rol alabilecek. ABD ise belirli komutanlıkların sorumluluğunu üstlenmeye devam ederek ittifakın denge ve koordinasyonunu sağlayacak.