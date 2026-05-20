NATO'da Hürmüz Boğazı için müdahale seçeneği masada

NATO’nun, Hürmüz Boğazı’nın temmuz başına kadar yeniden açılmaması halinde ticari gemilere güvenli geçiş sağlamak için devreye girme seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

Konuya yakın kıdemli bir NATO yetkilisi, ittifak içinde bu fikri destekleyen ülkeler bulunduğunu ancak henüz tam bir uzlaşmaya varılamadığını belirtti. NATO liderlerinin, 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak zirvede konuyu gündeme alması bekleniyor.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich, olası bir görevle ilgili soruya “Önce siyasi karar alınır, ardından resmi planlama yapılır. Bunu düşünüyor muyum? Kesinlikle” yanıtını verdi.

İttifak üyeleri bugüne kadar, Hürmüz Boğazı’nda ancak çatışmaların sona ermesinin ardından ve NATO dışındaki ülkelerin de dahil olduğu geniş katılımlı bir koalisyon oluşturulması durumunda rol üstlenilebileceğini savunuyordu. Ancak enerji fiyatlarındaki yükseliş ve büyüme beklentilerindeki zayıflama nedeniyle NATO içinde daha aktif seçeneklerin de gündeme geldiği ifade ediliyor.

Öte yandan NATO ülkelerinin ticari gemilere güvenli geçişi nasıl sağlayacağı henüz netleşmiş değil. ABD’nin kısa süre önce başlattığı benzer girişimin, güçlü askeri kapasitesine rağmen birkaç gün içinde askıya alındığı da hatırlatılıyor.